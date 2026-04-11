RECUPERACIÓN HISTÓRICA: PAMPA 11 VUELVE A TENER SU DESTACAMENTO RURAL
*El gobernador Leandro Zdero habilitó, este sábado, el Destacamento Rural Pampa 11, en jurisdicción de Tres Isletas, donde además se concretó la entrega de equipamiento destinado a fortalecer la capacidad operativa de la Policía del Chaco en la zona.*
Durante el acto, el gobernador Zdero destacó la importancia de la recuperación del destacamento en el marco del Plan de Seguridad provincial. “Estamos habilitando un destacamento que estaba abandonado. Esto nos permite ampliar la cobertura en toda la zona rural del departamento Maipú y trabajar de manera articulada con la Fiscalía Rural”, señaló.
Asimismo, remarcó que el objetivo es fortalecer la prevención del delito en el ámbito rural. “Queremos que nuestros productores puedan trabajar en paz porque este Plan de Seguridad tiene un objetivo muy claro que es *cuidar a la gente del campo”,* afirmó.
*RECUPERACIÓN Y PRESENCIA TERRITORIAL*
Por su parte, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, valoró la recuperación del edificio.
“Este destacamento estuvo abandonado durante muchos años. Hoy lo estamos poniendo en condiciones para que la gente del campo se sienta acompañada y protegida”, expresó.
En tanto, el jefe de Policía, Fernando Romero, calificó la jornada como “un hecho histórico”, al remarcar la importancia de recuperar destacamentos en zonas rurales para combatir delitos como el abigeato y fortalecer la presencia policial.
*IMPACTO EN LOS PRODUCTORES*
Finalmente, el jefe del destacamento, comisario inspector Hugo Hernán Escobar, destacó el impacto directo en la comunidad rural. “Antes, los pobladores debían trasladarse hasta 70 o 120 kilómetros para recibir atención. Hoy contamos con personal, movilidad y recursos en el lugar”, explicó.
Además, subrayó que el destacamento brindará cobertura a unos 2.000 productores distribuidos en 15 parajes, fortaleciendo la prevención y la respuesta ante situaciones de riesgo en toda la zona.
Estas obras ejecutadas permitieron recuperar integralmente el edificio, que presentaba un estado de total abandono. Estas mejoras permitirán también optimizar el servicio de seguridad, garantizando una atención más eficiente y reforzando la presencia del Estado en una amplia zona rural del departamento Maipú.
En paralelo, el Gobierno provincial además suma al personal, chalecos balísticos RB-3 con sus respectivos accesorios, una escopeta, una motocicleta, y una camioneta para ampliar la cobertura territorial.
La actividad contó también con la presencia del subjefe de la Policía, Manuel Silva; el director ejecutivo del CE.AC, Cristian Durand; la directora general de Seguridad Rural y Ambiental, Claudia Lucena, la intendente Marcela Duarte; los ministros de Producción, Oscar Dudik y de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez junto a demás autoridades provinciales y locales.