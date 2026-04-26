REFUERZAN EL SISTEMA DE SALUD EN LA REGIÓN DE JUAN JOSÉ CASTELLI CON ENVÍO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

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Con una inversión estimada en $1.000 millones, se proveerá de un botiquín provincial a hospitales de nivel III y centros de salud públicos