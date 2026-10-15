SAMEEP REPARÓ EL ACUEDUCTO WICHÍ–EL PINTADO Y RESTABLECIÓ SU FUNCIONAMIENTO

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ANDREA CHAROLE IMPULSA UN PROYECTO DE LEY PARA RECONOCER LA BANDERA OFICIAL DEL PUEBLO MOCOVI

EL INTENDENTE Y EL PRESIDENTE DE SECHEEP ANUNCIARON LA ILUMINACIÓN DEL ACCESO NORTE A CASTELLI

Durante la mañana de este martes 11 de septiembre el Intendente Oscar Alberto Nievas recibió en su despacho al Presidente de SECHEEP José