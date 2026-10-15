SAMEEP REPARÓ EL ACUEDUCTO WICHÍ–EL PINTADO Y RESTABLECIÓ SU FUNCIONAMIENTO
*Este jueves, los trabajos estuvieron a cargo de la División Emergencia de la Gerencia de Servicios y permitieron restablecer la operatividad de una cañería de 315 milímetros que abastece a varias localidades de El Impenetrable chaqueño.*
El sistema abastece a las localidades de El Pintado, Wichí, Misión Nueva Pompeya, El Sauzal y Fuerte Esperanza, por lo que la reparación resultó fundamental para restablecer la operatividad del acueducto y dar respuesta a las comunidades que dependen de este servicio esencial.
Las tareas fueron ejecutadas por personal de la División Emergencia de la Gerencia de Servicios, que intervino para solucionar la avería y recuperar el funcionamiento de la cañería. En este sentido, el presidente de SAMEEP, Nicolás Diez, destacó la importancia de los trabajos y señaló: “Resolver este tipo de contingencias es fundamental para sostener el abastecimiento de agua potable y dar respuestas concretas a las comunidades que dependen de nuestros acueductos”.
Por su parte, el coordinador de Zona V, Hugo Sánchez, valoró el trabajo del personal y expresó: “Nuestro personal trabajó para solucionar la rotura y recuperar la operatividad del acueducto, una infraestructura esencial para el suministro de agua en toda la zona”.
De esta manera, Sameep continúa trabajando para atender contingencias y mantener operativa la infraestructura de agua potable, priorizando la prestación del servicio y la respuesta a las necesidades de las comunidades chaqueñas.