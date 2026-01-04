TRES ISLETAS: HALLAZGO DE PERSONA SIN VIDA
La Comisaría de Tres Isletas informa a la comunidad sobre el lamentable hallazgo de una persona sin vida en la zona de la Quinta Mateza (Chacra 20/23), constatado en la tarde del dia sabado
A las 13:30 horas, el personal policial fue alertado sobre un tractor volcado sobre una cuneta en el sector mencionado. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un hombre sin signos vitales, identificado como Francisco Trojan, de 84 años, quien se encontraba junto a su maquinaria, un tractor marca John Deere.
En el lugar trabajó el personal de la División Criminalística de Juan José Castelli, a cargo del Lic. Robertino Mesa. Tras las tareas de rigor, se informó que el cuerpo no presentaba indicios de muerte traumática, lo que sugiere que el Sr. Trojan habría sufrido una descompensación de salud mientras circulaba, perdiendo el control del rodado. En el procedimiento colaboraron la División Bomberos de Juan José Castelli, Bomberos Voluntarios de Tres Isletas y personal de la Municipalidad local, quienes mediante el uso de maquinaria removieron el tractor y procedieron al traslado del cuerpo al hospital local para el correspondiente examen médico forense.
Intervención Judicial Las actuaciones legales se encuentran a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal N° 01, subrogada por el Dr. Fabricio Calvo, quien dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares para los fines póstumos tras la finalización de las diligencias de rigor.