URGENTE – LA JUSTICIA SUSPENDE LA ESCRITURACIÓN DEL LOTE 88 Y ABRE UN COMPÁS DE ESPERA, LA ASOCIACIÓN NO ESTARIA REGISTRADA ANTE EL IDACH

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EL SAUZALITO: “LOS MELEROS” RECIBIERON UN VEHÍCULO PARA FORTALECER EL TRABAJO Y LA COMERCIALIZACIÓN DE MIEL ORGÁNICA

PARRA MORENO DECLARÓ LA «ACEFALÍA» DE LA LEGISLATURA Y QUISO IMPULSAR UNA RESOLUCIÓN PARA PRESIDIRLA

Un hecho inédito se vivió en la legislatura chaqueña en la jornada de ayer, luego de conocerse que el presidente Hugo Sager se