URGENTE – LA JUSTICIA SUSPENDE LA ESCRITURACIÓN DEL LOTE 88 Y ABRE UN COMPÁS DE ESPERA, LA ASOCIACIÓN NO ESTARIA REGISTRADA ANTE EL IDACH
En un giro de último momento, la Justicia resolvió suspender de manera provisoria la medida de escrituración del Lote 88, otorgando un plazo adicional que introduce un nuevo escenario en el conflicto que mantiene en vilo a la comunidad de Miraflores.
La decisión judicial, que se conoció en las últimas horas, estaría vinculada a que la Asociación Mujeres Fuertes no estaria inscripta ante el IDACH , como asi tamben a la reciente presentación de una acción autónoma de nulidad con medida cautelar impulsada por un grupo de vecinos del sector. Este recurso solicitaba, precisamente, la suspensión de los efectos de la sentencia y del convenio homologado hasta tanto se analice la validez del proceso.
Según trascendió, la suspensión regirá por algunos días, período en el cual la jueza interviniente deberá evaluar en profundidad los argumentos expuestos por la parte actora y determinar si corresponde avanzar con la nulidad planteada.
La medida genera un alivio momentáneo entre las familias del Lote 88, que en los últimos días venían manifestándose y reclamando una revisión del fallo. Sin embargo, el panorama sigue siendo incierto, ya que la resolución definitiva dependerá del análisis judicial que se realice en esta nueva instancia.
Fuentes cercanas al caso indicaron que durante este plazo se analizarán tanto los aspectos formales como de fondo de la presentación, lo que podría derivar en la ratificación de la sentencia original o en su eventual revisión.
Mientras tanto, la comunidad se mantiene en estado de alerta, a la espera de definiciones que serán claves no solo para los vecinos directamente involucrados, sino también para otros sectores de la localidad que siguen de cerca la evolución del conflicto.
El caso del Lote 88 suma así un nuevo capítulo, con una pausa judicial que, lejos de cerrar el conflicto, abre una etapa de evaluación que será determinante para el futuro de las tierras en disputa.