VIAJABAN DESDE PARAGUAY HACIA CASETLLI Y LES SECUESTRARON MERCADERÍA POR EXCEDER LOS LÍMITES ADUANEROS
24 agosto, 2026
El procedimiento se realizó sobre las rutas provinciales N° 3 y 7, donde los agentes detuvieron un Nissan Tiida que viajaba desde Paraguay hacia Juan José Castelli.
En el vehículo encontraron 30 pares de calzados, cubrecamas, frazadas, cortinas, mochilas, aspiradoras, lavarropas, hornos eléctricos, un aire acondicionado y otros productos.
Personal de Aduana realizó el aforo y determinó que el valor de la mercadería superaba los límites permitidos.
Por disposición de la Fiscalía Federal, toda la mercadería fue secuestrada y los ocupantes quedaron notificados de las actuaciones.