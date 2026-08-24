VIAJABAN DESDE PARAGUAY HACIA CASETLLI Y LES SECUESTRARON MERCADERÍA POR EXCEDER LOS LÍMITES ADUANEROS

Ocurrio sobre Ruta Nacional 95 en el conocido “cruce Dimitroff” Se corroboró accidente fatal, tratándose quién en vida fuera C. M. QUINTANA (46)

Peones rurales deberán cobrar $7200

Tras un nuevo acuerdo salarial, los trabajadores incrementarán sus salarios. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) logró que la Comisión