ZDERO ENTREGÓ 10 VEHÍCULOS A LA POLICÍA Y ANUNCIÓ 30 NUEVAS UNIDADES PARA LOS PRÓXIMOS MESES
Las unidades serán destinadas a Policía Caminera, Comunicaciones y Búsqueda de Personas. El Gobernador destacó que se trata de una primera etapa de renovación del parque automotor y anticipó una nueva convocatoria para incorporar recursos humanos a la Policía y al Servicio Penitenciario.
En el marco del Plan Estratégico de Seguridad Pública, el gobernador Leandro Zdero encabezó este miércoles la presentación y entrega de 10 nuevos vehículos destinados a fortalecer la capacidad operativa de la Policía del Chaco. Las unidades serán asignadas a la Policía Caminera, al Departamento de Tecnología de la Información y la Comunicación y a la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas. “En el marco del Plan Estratégico de Seguridad Pública seguimos equipando y dando movilidad a nuestras fuerzas de seguridad. Estos vehículos se incorporan para Caminera, Comunicaciones, Búsqueda de Personas y otras divisiones especiales”, sostuvo Zdero.
El mandatario provincial remarcó que la entrega forma parte de una primera etapa de inversión y adelantó que en los próximos meses se incorporarán otros 30 vehículos, con el objetivo de continuar renovando y ampliando el parque automotor policial. “Esta es una primera etapa. Estamos iniciando otra para comprar más vehículos y cumplir con lo que nos hemos establecido: no solamente equipamiento para la Policía, sino movilidad, que es fundamental para fortalecer la respuesta y actuar en beneficio de cada ciudadano”, afirmó.
MÁS PRESENCIA TERRITORIAL Y CAPACIDAD OPERATIVA
Zdero destacó que las nuevas unidades permitirán reforzar el trabajo policial tanto en el área metropolitana como en el interior provincial. En particular, valoró el rol de la Policía Caminera y de las divisiones que requieren movilidad permanente para desarrollar tareas en todo el territorio chaqueño.
“Cuando hay una búsqueda de personas se trabaja en toda la provincia y lo mismo sucede con Comunicaciones”, explicó.
En este sentido, señaló que los vehículos destinados a Comunicaciones permitirán avanzar con la instalación de cámaras de seguridad en zonas rurales y puntos estratégicos de la provincia, en articulación con la Policía Rural, las fiscalías rurales y las entidades del sector productivo. “Las cámaras rurales ya fueron adquiridas y en los próximos días comenzaremos a instalarlas en los puntos estratégicos que definimos junto a las sociedades rurales, la Policía Rural y las fiscalías”, anunció.
El Gobernador también destacó las obras de infraestructura que se vienen ejecutando para fortalecer el sistema de seguridad, entre ellas la refacción de la Comisaría Quinta, la próxima inauguración de la Comisaría Octava y la creación de nuevas jurisdicciones policiales.
MÁS COMISARÍAS Y UNA NUEVA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Por su parte, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, remarcó que la renovación del parque automotor constituye una herramienta central del Plan Estratégico de Seguridad diseñado junto al Gobernador y la Jefatura de Policía. “Es necesario ir renovando el parque automotor. Esto forma parte del Plan Estratégico de Seguridad que diseñamos con el Gobernador y la Jefatura de Policía”, sostuvo.
El ministro detalló además que el Gobierno avanza con nuevas obras y dependencias policiales en distintos puntos de la provincia. En Presidencia Roque Sáenz Peña se proyecta una nueva comisaría mediante un convenio con el municipio, mientras que también se avanza con una segunda comisaría en Pampa del Indio y una nueva Dirección de Zona en Pampa del Infierno.
Matkovich explicó que esta última decisión responde a la necesidad de fortalecer la presencia policial en localidades como Taco Pozo y Río Muerto, mediante una reorganización territorial de las estructuras de seguridad.
En Resistencia, señaló que ya comenzó la refacción integral de la Comisaría Quinta y que la Comisaría Octava se encuentra próxima a ser inaugurada. También se avanza con una nueva jurisdicción para la Comisaría 16 en el sector del Tiro Federal.
“Son decisiones que marcan el rumbo de una política de Estado en materia de seguridad, con nuevas comisarías, mayor cercanía con los vecinos y una atención especial a sectores que durante mucho tiempo estuvieron postergados”, afirmó.
MÁS RECURSOS HUMANOS PARA LA POLICÍA Y EL SERVICIO PENITENCIARIO
Durante el acto, Zdero también confirmó que en aproximadamente 15 días se anunciará oficialmente una nueva convocatoria para incorporar recursos humanos a la Policía de la Provincia del Chaco y al Servicio Penitenciario.
El jefe de Policía, Fernando Romero, precisó que la convocatoria contemplará a ambos sexos y distintos cuadros de la fuerza, tanto personal superior como subalterno.
Romero destacó además el crecimiento de la fuerza efectiva: “Cuando asumimos, en diciembre de 2023, éramos alrededor de 7.000 efectivos y hoy tenemos una fuerza efectiva de 8.100”. “Vamos reforzando poco a poco la institución para llevar más seguridad a todos los chaqueños”, afirmó.
El jefe policial detalló que, de las unidades entregadas en esta primera etapa, seis vehículos estarán destinados a la Policía Caminera, tanto para Capital como para el interior provincial, mientras que otras unidades serán destinadas al área de Comunicaciones y a la División Búsqueda de Personas.
En particular, explicó que el vehículo asignado a Comunicaciones será utilizado para recorrer el territorio provincial y acompañar el despliegue de las cámaras de seguridad rurales. “Estamos ensamblando las cámaras con mano de obra policial en el Departamento de Comunicaciones y este móvil permitirá recorrer todo el interior provincial para avanzar con su colocación”, indicó.
De esta manera, el Gobierno del Chaco continúa fortaleciendo la seguridad mediante más movilidad, tecnología, infraestructura y recursos humanos, con una estrategia orientada a ampliar la presencia policial, mejorar la capacidad de respuesta y reforzar la prevención en todo el territorio provincial.