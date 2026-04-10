ZDERO INICIA UNA NUEVA ETAPA DE GESTIÓN Y REORGANIZA EL GABINETE PARA ACELERAR RESULTADOS

​ Lo hizo aprovechando las vacaciones junto a su familia en esa provincia durante este mes de enero. Schmidt hace varios años lleva

EL NARRADOR POÉTICO JUAN SCHMIDT LLEVO LA CULTURA CASTELENSE A MISIONES

EL MUNICIPIO DE TRES ISLETAS DIO INICIO A LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL DESTACAMENTO DEL BOQUERÓN

Tal lo anunciado en la reunión desarrollada en el despacho del Ejecutivo Municipal don Ladislao Perduk con el Jefe de la Policía rural