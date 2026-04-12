ZDERO RECORRIÓ ZONAS AFECTADAS POR LA CRECIDA DEL RIO BERMEJITO Y RATIFICÓ ASISTENCIA A FAMILIAS DEL IMPENETRABLE
El gobernador de la provincia del Chaco, Leandro Zdero, recorrió este domingo las zonas afectadas por la crecida del río Bermejito, en el norte provincial, donde supervisó operativos de asistencia y mantuvo contacto directo con pobladores.
La recorrida incluyó sectores de Comandancia Frías, Fuerte Esperanza y parajes del Impenetrable Chaqueño, donde se distribuyen insumos esenciales para las familias afectadas.
Durante la visita, el mandatario estuvo acompañado por funcionarios del gabinete provincial y autoridades locales, en el marco de un operativo integral que involucra a distintas áreas del Estado.
🗣️ “Estamos trabajando espalda con espalda ante esta situación”
En diálogo con Cadena Los Ángeles, Zdero destacó el trabajo coordinado entre organismos provinciales y municipios:
“Venimos trabajando desde hace tiempo coordinando con los gobiernos locales y distintas áreas del Gobierno provincial. Hoy estamos todos ‘espalda con espalda’ ante la crecida del río Bermejito”.
El gobernador remarcó que el objetivo principal es asistir de manera inmediata a las familias y sostener la producción local:
“Estamos en territorio, visitando parajes, tomando contacto directo con la gente, ayudando a los pobladores, a su producción y a sus animales. Estamos entregando forraje, alfalfa, maíz, módulos alimentarios y colaborando en el traslado de animales”.
🚛 Asistencia directa y presencia en territorio
Según detalló el propio mandatario, el operativo incluye la entrega de insumos básicos y el acompañamiento a las comunidades rurales más afectadas por las inundaciones.
“Hoy estamos asistiendo a más de 40 parajes y a más de 250 familias. Esto demuestra que hay una articulación real entre el Gobierno provincial y los gobiernos locales”.
Además, subrayó la importancia de la presencia del Estado en el lugar:
“Es importante que el Estado esté presente en estos momentos difíciles. Muchas familias ya están organizando sus traslados junto a sus animales”.
🔧 Trabajo a futuro: previsibilidad y planificación
Consultado sobre el escenario posterior a la emergencia, Zdero aseguró que será clave avanzar en medidas estructurales:
“Cuando pase esta situación, habrá que encarar procesos que permitan estar mejor preparados ante eventos como este”.
En ese sentido, insistió en la necesidad de continuar con el trabajo articulado entre Provincia y municipios.
🤝 “Vamos a seguir estando”
Finalmente, el gobernador dejó un mensaje a la comunidad del norte chaqueño:
“El mensaje es claro: estamos presentes, vamos a seguir estando y vamos a acompañar a cada familia en este momento”.
FUENTE: Cobertura especial de Cadena Los Ángeles
🎙️ Romildo Lavia Rachz